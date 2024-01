Osborne, en un acte recent. Foto: Europa Press

Indignada amb les declaracions de Bertín Osborne a ¡Hola! deixant clar que no vol ser pare i no pensa exercir com a tal amb el seu fill (encara que no dubtarà a fer-se càrrec econòmicament del nen si les proves de paternitat demostren que és seu), Gabriela Guillén ha sentenciat el cantant en una de les primeres aparicions després convertir-se en mare el 31 de desembre passat. "No em parlis d'aquesta persona" afirmava visiblement enfadada i sense dissimular davant de les càmeres com està de dolenta amb la seva actitud respecte al seu nadó.

Tal com ha revelat la seva amiga Raquel Arias a De viernes!, Gaby pensa criar el nen en solitari i ha pres una decisió que deixa clar fins a quin punt no vol saber res de Bertín. No li farà les proves d'ADN al seu fill i li posarà els cognoms, a més de rebutjar qualsevol ajuda econòmica de l'artista, a qui ni tan sols ha contestat al missatge que li va enviar després del naixement del nen.

Tot i això, ara és Alejandra Osborne la que trenca el seu silenci després de l'arribada al món del seu germanet i, encara que prudent i sense ocultar la barreja de sentiments trobats que té en aquests moments, no ha dubtat a sortir en defensa del seu progenitor assegurant que La Gabriela sabia des del primer moment que el presentador no es volia tornar a convertir en pare.

"Hi pot haver germà, doncs sí, hi pot haver-hi. Encara no se sap" ha reconegut amb sinceritat, fent balons fora quan li preguntem com es troba el seu pare i com s'ha pres "la notícia" de la seva paternitat: "Què notícia?Doncs el meu pare, el pobre amb Covid al llit. La veritat és que ha estat regular, eh? Però bé..." ha explicat, assegurant que ella no té "res a dir" sobre el naixement del nadó.