Victòria Federica @ep

A poc a poc coneixem més detalls de la festa amb què el Rei Joan Carles ha celebrat amb magnificència a la seva residència d'Abu Dabi, acompanyat per gran part de la seva família i per nombrosos amics, el seu 86è aniversari el passat 5 de gener.



Han estat els integrants de 'Los del Río', amics de l'Emèrit, els que van posar la banda sonora a la celebració, cantant alguns dels seus èxits més populars com 'La Macarena' o 'Sevilla té un color especial', que com han revelat Antonio i Rafael, Victòria Federica i Irene Urdangarín van ballar encantades, convertint-se en dues de les convidades més animades i 'marxoses' del gran dia del monarca, del qual van estar pendents durant tota la jornada i amb què es van mostrar d'allò més afectuoses.



Després del seu viatge exprés a Emirats Àrabs per estar al costat de Joan Carles al seu aniversari, les infantes Elena i Cristina, i les seves dues filles tornaven al mateix avió a Espanya per reprendre els seus compromisos. I com han revelat a 'TardeAR' l'actitud de Victòria va fer que es 'guanyés' una reny durant el vol.



Mentre les germanes de Felip VI van viatjar en business -l'exdona d'Iñaki Urdangarín amb màscara i guants, cosa que va cridar l'atenció de la resta de persones- la influencer i Irene ho van fer a classe turista i acompanyades per dos escortes.



Segons Chance , hauria estat a meitat de vol quan la filla de donya Elena i la seva cosina van decidir anar al bany; un moment en què la tripulació els hauria cridat l'atenció perquè estaven a punt de servir el sopar i no seria el millor moment per aixecar-se i obstaculitzar el passadís, on ja estaria el carret dels aliments preparat.



Un toc que no hauria assegut gens bé a Victoria, que enfadada va fer saber que no li va agradar res que li 'reganyessin' per anar al servei, encarant-se amb les hostesses i fent saber que no li semblava just el que li havien dit mentre Irene, al seu costat, va optar per guardar silenci i deixar que fos la instagrammer la que manifestés el seu disgust per l'actitud de la tripulació.