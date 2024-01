El treball de Campos ha tornat a ser reconegut. Foto: Europa Press

4 mesos després de la seva mort (el 5 de setembre de 2023), la figura de Maria Teresa Campos és més present que mai. Si la nit de Reis la icònica presentadora va ser la protagonista de l'emocionant gala amb què TVE i molts dels seus éssers estimats (capitanejats per les seves filles Terelu Campos i Carmen Borrego) li van retre homenatge i van recordar els seus grans moments en les més de sis dècades de carrera professional, el seu nom torna a acaparar titulars.

El motiu? Que la malaguenya ha estat guardonada de manera pòstuma amb la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts 2023 per part del Ministeri de Cultura, que també ha reconegut amb aquesta distinció altres rastres coneguts del nostre país com l'actriu Iztiar Castro (que va morir el passat 8 de desembre), Gemma Cuervo, o als germans José i David Muñoz, Estopa.

Un important reconeixement a la impressionant trajectòria en ràdio i televisió de María Teresa, pionera a la seva professió i considerada una mestra del periodisme que ha anunciat el ministre de Cultura aquest dimarts: "Aquestes medalles són una garantia que la llibertat d'expressió i de creació han de presidir tots i cada un dels nostres gestos de defensa de la cultura que és, alhora, la defensa de la nostra democràcia. Amb aquestes medalles reconeixem i premiem aquesta tasca perquè sobre ella es construeix ni el nostre ric teixit cultural" ha assenyalat Ernest Urtasun.

En total, el Ministeri de Cultura ha distingit 37 personalitats o entitats que han destacat en l'àmbit de la cultura i la creació artística, el foment, el desenvolupament o la difusió de l'art i la cultura o la conservació del patrimoni artístic del nostre país. Entre els guardonats, el Museu Chillida Leku, la Fundació Museu Sorolla, el Festival Internacional de Teatre Clàssic d'Almagro, els directors de cinema Pablo Berger i Albert Serra; el director José Luis López-Linares; actors com Luis Zahera o Vicky Peña, el ballarí i coreògraf Antonio Najarro o el dissenyador de moda Modesto Lomba.

CARMEN BORREGO TAMBÉ ESTÀ D'ENHORABONA



Un reconeixement pòstum a la figura de Maria Teresa Campos que ha emocionat profundament les seves filles, encara que no és el seu únic motiu de celebració en aquest inici del 2024, ja que Carmen Borrego ha estat distingida amb el Premi Radiotelevisió pels Premis Excel·lència a la Ràdio i la Televisió per la seva trajectòria a la petita pantalla tant davant -en la seva faceta de col·laboradora televisiva- com darrere de les càmeres com a directora. "Moltes gràcies, m'ho he currat" ha agraït feliç a 'Vamos a veure' per aquest important guardó.