Després que la revista 'Semana' hagi publicat que la relació d'Ana Obregón i Alessandro Lequio està seriosament tocada i que tots dos estarien més distanciats que mai després de la polèmica que ha esquitxat la fundació que porta el nom del seu fill, després que es filtrés que la biòloga no ha donat res del que va prometre, l'italià ha donat la cara a 'Vamos a veure'.



I, reconeixent que està "esgotat" d'aquest assumpte, ha tornat a parlar per defensar la tasca i els comptes i de la fundació Aless Lequio, i deixar clar que no tenen res a veure amb els comptes de la presentadora, a qui ha llançat un demolidor dard culpant-la de tot el que està passant i que, com assegura, està “arrossegant” la fundació.



"Aquesta no és una història de la fundació Aless Lequio. És una història d'Ana Obregón, que va adquirir el compromís, que no obligació, públic de donar les seves exclusives a la fundació. I això no té res que

veure amb la fundació” ha insistit, reafirmant-se en el que ha dit els últims dies.



Tot i això, anant un pas més enllà -i deixant Ana als peus dels cavalls- Lequio ha confessat que "el que em molesta i fa mal de tota aquesta història és que s'està embrutant el llegat del meu fill que és un llegat immaculat i amb els comptes molt clars". "Els de la fundació estan claríssims, els comptes d'Anna els sap ella. Sempre ha estat una dona íntegra i honrada, i per ser la mare del meu fill sempre la defensaré, però el problema és que s'ha compromès a donar els diners de les exclusives sense que ningú l'obligués” ha apuntat.



I ha estat aleshores quan, després de negar que tingui un enfrontament o una cosa semblant amb la presentadora, quan l'ha culpada directament d'aquesta situació: "Em molesta i em sap greu que s'estigui embrutant el llegat del meu fill i la responsable d'aquesta situació és Ana Obregón".



"Ella té els seus temps i les seves coses i ella sabrà què ha de fer, però haurà d'explicar el motiu pel qual aquestes donacions no s'han efectuat. Ella tampoc té cap obligació però l'única que ha de respondre aquí és Ana Obregón, no la fundació, però ella sola embolica amb les seves explicacions jo crec que el millor que pot fer és deixar de parlar” ha sentenciat.



Sense amagar el seu malestar amb la mare del seu fill Aless, l'italià ha tornat a repetir que "Ana no pot arrossegar la fundació a aquesta història que no hi té res a veure". "Es contradiu perquè no pots dir ho donaré quan ningú t'obliga, i després no ho faré. Explica-ho però d'una manera clara, fes-ho. No arrosseguis la fundació que és absolutament aliena a tot això" ha demanat directament a Ana Obregón, que després d'aquestes duríssimes declaracions està més a la corda fluixa que mai.