La tonadillera estaria a prop de canviar el seu lloc de residència. Foto: Europa Press

Isabel Pantoja ha començat el 2024 amb novetats. Amb importants deutes econòmics , la tonadillera ha pres una decisió per facilitar la venda de Cantora i intentar posar a zero el seu milionari deute amb Hisenda; i no és cap altra que fer fora el forrellat a la finca, deixar la que ha estat la seva gàbia d'or els últims anys i començar una nova vida a Madrid .

Tot i que encara no té data per a la seva mudança, Agustín Pantoja , que està encantat amb la decisió de la seva germana, ja estaria buscant casa a la capital. El promotor de l'artista, que és qui li ha aconsellat aquest canvi i qui es farà càrrec del lloguer, voldria que visqués a la zona de la Castellana, encara que Isabel preferiria més privadesa i estar fora de perill de les càmeres que segueixen cadascun dels seus moviments.

Una informació que revelava Antonio Rossi dijous passat 11, minuts després que la cantant agafés un vol privat a Jerez de la Frontera per viatjar a Bilbao, on aquest dissabte 13 oferirà un concert molt esperat, ja que fa 6 anys que no visita la ciutat.

I si a la localitat andalusa es mostrava pletòrica i reconeixia que està molt contenta davant aquest nou compromís dins de la seva gira 50è aniversari, a l'aterrar a l'aeroport basc la seva actitud canviava radicalment per no parlar sobre la seva decisió de fer fora el forrellat a Cantora i mudar-se a Madrid.