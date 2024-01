Alguns dels participants. Foto: Telecinco

Tres setmanes després del final de Gran Hermano VIP, la casa de Guadalix de la Serra torna a obrir les portes. El passat dijous 11 de gener va començar a Telecinco la segona edició de GH Dúo i per fi hem pogut descobrir la llista completa de concursants que lluitaran per aconseguir el maletí, ja que els únics noms confirmats fins ara eren els d'Elena Rodríguez (mare d'Adara Molinero), Luca Onestini (germà de Gianmarco) i Ana María Aldón.

Presentat per Marta Flich, el reality serà una mica més curt del que és habitual i, amb una durada de 8 a 10 setmanes, acabarà a finals de març. 5 parelles i 1 trio, és a dir 13 celebrities les reaccions de les quals en retrobar-se amb els seus companys d'aventura han estat molt significatives.

ANA MARIA ALDÓN I MARC FLORENSA

Ana Maria Aldón. L'ex de José Ortega Cano ha començat la nit rebent una romàntica sorpresa del seu nòvio Eladio, que l'ha sorprès al confessionari amb un gran ram de flors per desitjar-li sort al concurs

Poc després es trobava amb la seva parella al reality, el seu exrepresentant Marc Florensa, i no podia dissimular la seva sorpresa: "Tu que fas aquí?" li ha deixat anar abans de retreure-li que aprofités per anar als platós a parlar-ne quan travessava el seu pitjor moment.

El català s'ha mostrat conciliador i malgrat que no manté cap relació amb Ana María des de fa una temporada, confia que el reality els serveixi per llimar asprors.

MARTA LÓPEZ I EFRÉN REYERO

Tot i que Efrén Reyero, que va saltar a la fama per ser el primer tronista de 'Dones, homes i viceversa', ha començat trobant-se amb Asraf Beno al confessionari -en el passat es va dir que Isa Pantoja i el malagueny s'havien besat al bany d'una discoteca quan la filla d'Isabel Pantoja ja era parella del model- encara que la persona amb qui formarà parella a 'GH Dúo' és Marta López.

Després de viure un apassionat romanç el 2020, la col·laboradora de diferents programes de Telecinco i Efrén es van retrobar fa diverses setmanes i, com han confessat públicament, han tingut diferents trobades. I encara que es defineixen com a solters i volen anar a poc a poc en aquesta ocasió, han saltat espurnes quan s'han vist! Protagonitzareu el primer edredoning de l'edició?

ASRAF BENO I ELENA RODRÍGUEZ

Després de convertir-se en un dels protagonistes de l'última edició de 'Supervivientes', i tan sols tres mesos després del casament amb Isa Pantoja, Asraf torna a provar sort en un reality a la casa on va conèixer la seva ara dona a 2018. "Tinc els pèls de punta, aquesta casa em va canviar la vida. Ara vinc d'una altra manera, la primera que vaig venir amb capes i ara vull que em coneguin tal com sóc" ha explicat.

I després de la seva breu trobada al confessionari amb Efrén, amb què ha assegurat que no té cap problema malgrat que al seu dia 'va jugar' a la televisió amb el seu suposat affaire amb la germana de Kiko Rivera -encara que realment no va passar res entre ells - s'ha trobat amb la companya de reality.

No és cap altra que Elena Rodríguez, mare d'Adara, amb qui va protagonitzar forts enfrontaments a 'Supervivientes' tot i que al principi van connectar a les mil meravelles.

LUCA ONESTINI I IVANA ICARDI

Tot i que concursa amb Asraf, Elena també té una connexió innegable i molts comptes pendents amb una altra de les parelles del 'Duo', Luca Onestini i Ivana Icardi. El model italià, guanyador de 'Secret Story', és germà de Gianmarco, que va protagonitzar el romanç més comentat de 'GH Vip' el 2020 amb Adara, encara que després de sortir de la casa i després d'una breu convivència la seva relació va acabar de la pitjor manera possible.

Alhora, Ivana també va tenir un idil·li amb Gianmarco en un reality a Itàlia -encara que tampoc van acabar bé- i posteriorment va mantenir una relació amb Hugo Sierra, ex d'Adara i pare del seu fill Martín, i amb qui la germana de Mauro Icardi també va tenir una filla, encara que la seva història d'amor que va començar a 'Supervivientes' el 2020 no va durar gaire. I no cal dir que Adara i Ivana no se suporten.

LLUCIA SÁNCHEZ, MANUEL I MAYKA

L'únic trio de l'edició està format per tres dels noms que més han fet parlar de 'L'illa de les temptacions'. Lucía Sánchez i Manuel van entrar al reality com a parella, però el gadità no va trigar a ser-li infidel -inoblidable la frase 'Manué, la manita relaja' que va popularitzar la jove- i posteriorment ella començava un romanç amb el nuvi d'una altra de les concursants, Marina , Isaac Lobo, amb qui va tenir una filla i amb qui ha protagonitzat nombrosos enfrontaments públics.

Només veure Manuel, Lucía l'ha anomenat "rebentat" i "mentider", deixant clar que no li fa cap gràcia haver de compartir de nou reality amb ell. La tercera en discòrdia és Mayka, amb qui la gaditana s'emportava molt bé fins que li van dir que havien vist la seva amiga 'xuclant el coll' a Lobo en una discoteca. Cosa que la influencer nega. No dubtem que ens regalaran grans moments les properes setmanes.

FINIT I KEROSENO

Aquests dos germans i artistes s'han donat a conèixer a 'El conquistador' i ara volen conquistar el públic a 'GH Dúo'. A priori parteixen com els més desconeguts de l'edició, però les seves bogeries i la seva falta de 'vergonya' com han deixat clar, faran parlar molt.