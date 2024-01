Fani Carbajo @Mediaset

Grans notícies per a Fani Carbajo. La que fos concursant de 'L'illa de les temptacions' ha començat el 2024 de la millor manera possible... Complint el seu somni de quedar-se embarassada! Després de la seva polèmica ruptura amb Christopher dos mesos després del seu mediàtic casament, la mostolenya recuperava la il·lusió al costat d'un mecànic anomenat Fran que va conèixer el febrer del 2023 en una discoteca madrilenya.



I menys d'un any després de començar la seva història d'amor -de la qual habitualment presumeix en xarxes socials, definint el jove com l'home de la seva vida- la parella està d'enhorabona. I és que poc després de començar un tractament de fecundació in vitro per convertir-se en pares, la Fani (que ja és mare d'un nen anomenat Emilio) està embarassada.



La influencer ha anunciat la seva futura maternitat amb un vídeo al seu canal de Mtmad, presumint d'una incipient tripita que el seu noi ha acariciat emocionat, assegurant que té el pressentiment que serà "una nena".



"Estic molt il·lusionada! Serem pares! És que no m'ho crec", ha exclamat pletòrica, revelant que "el millor" de tot és que "ha estat a la primera". "Ha estat només un embrió i ha quallat la primera", ha confessat feliç perquè, si tot va bé, en uns mesos ampliarà la família amb Fran.