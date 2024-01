Esglésias, en un concert. Foto: Europa Press

Julio Iglesias està en una època molt tranquil·la de la seva vida, allunyat per ara dels escenaris i sense cap data de concerts anunciada per al 2024 tot i que ha parlat diverses vegades que la paraula "retirada" no entra dins del seu vocabulari .

Tot i viure allunyat dels focus, el cap de setmana passat ha protagonitzat els titulars al conèixer-se una cosa que li ha passat a l'aeroport de Punta Cana, a la República Dominicana . Ha estat al‟hora de passar el control d‟equipatge quan ha arribat el problema. Les seves pertinences eren decomissades per un motiu sorprenent: viatjava amb gairebé 42 quilos de menjar. Les autoritats dominicanes es feien càrrec de la inspecció de les maletes, comprovant què hi havia dins.

La notícia s'ha fet pública al plató de Fiesta i la mateixa Makoke recordava com el cantant solia portar marisc en els viatges pel seu gust per la gastronomia. Emma García revelava el contingut de les maletes: xampinyons, nabius, enciam, maduixes, gerds, ruca, fesols i bledes, entre d'altres.