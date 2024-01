Va faltar i Onieva, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Tamara Falcó i Íñigo Onieva han viscut el Nadal més especials de les seves vides . I no només perquè són les primeres que celebren com a marit i dona , sinó perquè literalment no han parat. Després de celebrar la nit de Nadal i Nadal a Miami amb Isabel Preysler i els germans de la marquesa de Griñón, l'enamorada parella posava rumb a Los Alpes suizos, on acomiadaven el 2023 a l'exclusiva localitat de Gstaad amb alguns amics entre els quals hi havia Isabelle Junot i Álvaro Va faltar Chávarri.

I, com la mateixa Tamara ha revelat en la primera cita amb El Hormiguero el 2024, tant compromís social ha tingut les seves conseqüències en forma d'un lleuger augment de pes al qual no ha trigat a posar remei. " Em vaig menjar tots els torrons del món, així que per compensar els excessos del Nadal he passat per una clínica de macrobiota per començar bé l'any. I he deixat anar el que havia agafat" explicava entre rialles.

Però no ha estat l'única, ja que en aquesta ocasió Íñigo s'ha sumat al seu pla i també ha ingressat en un exclusiu centre de benestar integral ubicat a Alacant, on la darrera setmana hauria compaginat una dieta detox amb diferents tractaments per posar-se a punt després de les vacances.

Tal com han revelat a Y ahora Sonsoles , el gendre d'Isabel Preysler ha agafat "molts quilos" i, encara que fins ara havia apostat per l'exercici físic per presumir de cos atlètic, ha començat el 2024 seguint els consells de Tamara per perdre el pes que hauria guanyat gràcies als torrons, la pasta i el roast beef que hauria menjat amb la marquesa aquest Nadal.

Després de diversos dies a tractament al Sha Wellness Clinic , la socialité hi hauria deixat Íñigo per viatjar a Madrid per complir amb els seus compromisos a El Hormiguero . I divendres passat 12 hauria tornat al centre per culminar amb el seu marit aquest exclusiu tractament détox que combina dieta amb teràpies naturals amb què han compensat els excessos i s'han tret de sobre els insedeables quilos que tots -fins i tot ells- guanyem durant les vacances.