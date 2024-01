Rafael Amarrgo @ep

Rafael Amargo travessa el pitjor moment de la seva vida. El bailaor, que està a l'espera de judici acusat d'un presumpte delicte de tràfic de drogues pel qual podria ser condemnat a 9 anys de presó -se celebrarà a l'abril- va entrar a la presó de Soto del Real el 3 de novembre passat haver trencat la mesura cautelar que l'obligava a signar als jutjats cada 15 dies.



I encara que al principi els seus advocats van pensar que aconseguirien la seva llibertat provisional, dos mesos després se l'han denegada i continua entre reixes per risc de fuga. Encara que al principi es va prendre amb 'resignació' la seva entrada a la presó i es va dir que havia fet 'amistat' amb altres presos, el pas dels dies ha fet efecte en ell.



Com han revelat a 'Festa', Amargo ha tocat fons i, desesperat, el 4 de gener va decidir posar-se en vaga de gana per protestar per la seva situació. La seva advocada, Ana Isabel Peña, ha confirmat que el ballarí està "demacrat" i en aquests deu dies sense ingerir aliments "ha perdut 10 quilos".



"Li pesen cada dia per veure si està perdent pes de veritat o si està incomplint i li van dir: tria, o et mors o deixes la vaga de gana'. No hi ha motius perquè estigui a la presó, jo diria que més aviat és una estratègia diabòlica, està complint pena quan ni tan sols ha estat jutjat i al·leguen risc de fuga quan no n'hi ha hagut mai perquè ell sí que va acudir a judici” ha assegurat la lletrada.