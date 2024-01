Aitana, en arribar a l'acte dels Javis . Foto: Europa Press

2 mesos després de la seva ruptura amb Sebastián Yatra, Aitana Ocaña podria tornar a estar il·lusionada amb Biel Juste , amb qui ha estat enxampada d'allò més còmplice i propera durant les seves recents vacances a Costa Rica, desencadenant els rumors d'idil·li amb l'atractiu model i empresari d'origen català després de ser relacionada fa només uns dies amb el cantant Shawn Mendes, amb qui casualment també va coincidir aquesta nit de Cap d'Any al país centreamericà.

Aliena a l'expectació que desperta la seva vida amorosa, i després de deslligar la bogeria en la visita a l'acadèmia d' Operación Triunfo 7 anys després del seu pas pel concurs, Aitana ha reaparegut al concert que Javier Calvo i Javier Ambrossi Los Javis , han organitzat de la mà del grup pop fictiu que han creat per a la seva aplaudida sèrie La Mesías , 'Stella Maris' -una de les integrants de la qual és la també triomfita Amaia Romero- per celebrar l'Any Nou.

Intentant passar desapercebuda, la cantant de Las babys evitava posar pel photocall com la resta dels convidats per esquivar les preguntes sobre la seva possible relació amb Biel Juste , però a la sortida del teatre, envoltada per una marea de fans que molt emocionats intentaven aconseguir una foto amb ella, Aitana s'ha enfrontat per primera vegada als rumors d'un affaire amb el model.

"Estic molt bé" ha confessat molt somrient abans de pujar com una exhalació que l'esperava a les portes del recinte, deixant a l'aire què hi ha de cert que podria tornar a estar il·lusionada després de la seva recent ruptura amb el cantant colombià.