El carismàtic periodista va rebre un premi dimarts passat 16. Foto: Europa Press

Pedro Piqueras s'acomiadava definitivament de l'audiència el 21 de desembre passat després de gairebé 18 anys presentant Informativos Telecinco . Encara acostumant-se a aquesta nova etapa de la seva vida fora dels platós, el periodista ha rebut aquest dimarts 16 de gener el premi Jesús Hermida a la seva trajectòria a la gran Gala dels Premis Iris de l'Acadèmia de Televisió .

Una reaparició en què el comunicador ens ha parlat de com afronta la seva jubilació i com és ara el dia a dia. "Han estat 34 anys d'una vida una mica esclava, amb horaris molt durs , moltes hores de feina, i estava esperant el moment per poder fer una vida normal també, fer coses que fa tothom", ha reconegut, confessant amb una somriure que "creu" que de moment no troba a faltar la feina.

Pel seu successor, Carlos Franganillo , només té bones paraules. "És un cavaller, cosa que jo ja sabia i per això vaig apostar per ell. Tractarà de fer una informació molt equilibrada, molt seriosa i crec que l'aposta era fàcil, i un dia vaig dir al director, Paco Moreno, que em encantaria que fos ell el que em substituís” ha revelat.

Als 68 anys, el mític periodista avança que si alguna cosa sap de la seva nova vida és que serà "nova, nova", i que "la música estarà present". "Encara que crec que això m'encantaria no faré un programa de ràdio sobre música, m'aniré a aprendre a tocar el piano una mica més, perquè sóc un desastre" ens ha explicat, avançant que també el veurem fent algunes xerrades i conferències.

I, com assegura, "sobretot viure" perquè, com confessa, "he descuidat molt la família sempre". "Al meu fill no sé si l'he criat o no, la veritat crec que no, perquè amb aquests horaris era impossible no? Però aquesta setmana estic prenent canyes amb el meu fill cada dia. És ara aquí a Madrid, ell viu a Londres i llavors dic: 'joer, quina meravella'" admet, revelant que "mai és tard si la felicitat és bona" i ara està aprofitant per cuidar no només la família, sinó també els seus amics de tota la vida.