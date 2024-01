Foto: Kate Middleton

La princesa Caterina de Gal·les ha estat sotmesa a una cirurgia abdominal que la mantindrà entre deu i 14 dies ingressada en un hospital, segons ha informat la Casa Reial britànica , que no ha donat detalls de la intervenció, realitzada dimarts, més enllà de dir que estava "planejada" i va ser "exitosa".

El Palau de Kensington, residència oficial de Caterina i del seu marit, el príncep Guillem , primer a la línia de successió al tron britànic, ha explicat que una vegada rebi l'alta la princesa haurà de continuar recuperant-se en privat, per la qual cosa no preveu que pugui reprendre l'agenda oficial fins després de Setmana Santa.

"Espera que la població entengui el seu desig de mantenir la màxima normalitat possible per als seus fills i el seu desig que la informació mèdica personal segueixi sent privada", diu la nota. La Casa Reial sí que preveu divulgar noves dades de Catalina, de 42 anys, quan hi hagi alguna "nova informació significativa".