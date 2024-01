Escans, en un acte recent. Foto: Europa Press

Quan pensàvem que entre ells hi havia cordialitat i un bon record d'una relació que al final no va funcionar , arriba Álvaro de Luna i publica el seu nou senzill, Sort ;) , ple de dards enverinats cap a Laura Escanes .

Un mètode que res ens sorprèn, tenint com a referència les cançons de Shakira, Malú i altres artistes internacionals que es desfoguen amb els seus temes musicals .

Molt discrets amb la seva vida privada, van ser pocs els detalls que van transcendir de la seva ruptura i molt poques les declaracions que tots dos van fer de forma pública... tot i això, el cantant ha volgut alçar la veu per deixar clar quina és la seva versió de la història .

"'Jo vaig voler tot amb tu i tu vas voler doldre'l", "Jo com un ximple creient en els teus contes", "Jo no tinc temps per a totes aquestes merdes, et vaig donar el meu cor i ho vas posar en venda" o "'Jo et desitjo molta sort que a tu et guardi la vida, però al món no hi ha ningú que guanyi dues vegades la loteria. Jo a tu et vaig voler per sempre''" diu als seus versos el cantant.

I, sense pèls a la llengua, Álvaro deixa entreveure que la culpa de la seva ruptura sentimental la va tenir ella en no cuidar el seu amor: "''Però tu no ho veies, vas descuidar el nostre i només vas cuidar el que es veia''".

Per la seva banda, Laura no s'hi ha pronunciat, però sí que ha volgut respondre amb una indirecta que diu molt: ha pujat una story amb un vers de la cançó Qué triste , de Hens i Xavibo. "Diu més com te'n vas que com arribis", assegurava.