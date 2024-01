Fa uns dies Socialité anunciava que Aitana Ocaña podria tornar a estar il·lusionada amb Biel Juste després de protagonitzar un vídeo en un local de Costa Rica on se'ls veia súper còmplices . Tot i això, les notícies volen i els noms van i vénen. Després de relacionar-la a principi d'any amb Shawn Mendes, ara María Patiño ha revelat a través de la revista Lecturas que podria tenir un idil·li amb Enzo Vogrincic.

Lluny de pronunciar-se sobre la seva vida personal, la cantant roman en un segon planter i cada vegada que parla amb la premsa deixa clar que no donarà detalls sobre la seva intimitat... però ell que sí que els ha donat és Sebastián Yatra .

"No ho sé, aquí inventen moltes coses, la veritat pobreta perquè li inventen un munt de beines , el que vull és que ella sigui feliç jo també, sigui amb qui sigui o no" ens deia el cantant, deixant entrever que no té una relació molt fluida amb l?artista després de la seva sonada ruptura sentimental.

A més, confessava que “entre nosaltres súper bé les coses, gràcies a Déu, sempre hem estat molt amics i això fa que les coses siguin una mica més fàcils, des de fa molts anys ens tenim tot l'afecte del món i hi ha bona comunicació, a ella ia la seva família els adoro".

Finalment, el cantant va voler desmentir els rumors que hi va haver quan va anunciar la seva ruptura amb Aitana d'una possible reconciliació amb la seva exparella, Tini. "No, no, no, però li tinc molt d'afecte, també", va apuntar. D'aquesta manera, el cantant ha volgut sortir al pas de totes les informacions que tornen a posar el focus a la vida d'Ocaña, desvetllant que la seva relació roman intacta... però, serà cert?