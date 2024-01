Constanzia, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

El fill de Mar Flores, Carlo Costanzia, prenia la decisió de posar-se davant de les càmeres i comptar, amb el cor a la mà, quines coses del seu passat li han marcat i quins errors encara està pagant. Com no podia ser altrament, el seu relat començava pel principi. Recordant com va ser de dura la separació dels seus pares i com ho van gestionar. Va ser una situació molt difícil, una història molt mediàtica que va acabar dinamitant que patís assetjament a l'escola pels titulars que protagonitzava la seva mare.

Això va ocasionar que necessités ajuda professional i, des de ben jove, necessités prendre antidepressius per suportar els insults que els seus companys li deien a ell ia la seva mare . Confessava també com va arribar a autolesionar-se quan encara vivia amb la seva mare a Espanya, cosa que era fàcil de fer ja que normalment estava amb la seva cuidadora i no amb la model. A causa de la baixada de rendiment escolar, el porten fora del país i és aquí quan viu un punt d'inflexió de la seva vida. Va tenir un intent autolític del qual, per sort, va poder ser salvat a temps. En despertar-se, no sabia si sentir vergonya per intentar acabar amb la seva vida o fracàs per no haver-ho aconseguit.

Avançant una mica a la vida, arriba un altre dels moments més claus de la seva història: l'acusació d'estafa. En tornar a Espanya, el consum de drogues comença a ser un problema i acaba ocasionant problemes amb la justícia per rebre nombroses multes per atemptar contra la seguretat viària. Comentava com, en ser el seu primer delicte, va al·legar ser addicte per aconseguir evitar la presó i anar a un centre de deshabituació, cosa que no va acabar de sortir bé ja que va recaure i el van haver d'expulsar. Avui dia, manté privació de llibertat amb 86.4 i polsera telemàtica. És llavors quan, treballant, coneix una persona que lloga cotxes d'alta gamma per un preu més assequible i hi confia. Els cotxes no arribaven a Espanya, però el seu conegut li donava documents que creia fiables. Comentava com feia servir el seu nom i imatge per recolzar la seva credibilitat a l'hora de demanar diners perquè li portessin els cotxes. A tot això, el seu company està a la recerca i captura, en parador desconegut.

Per aconseguir una rebaixa a la pena, aconsegueix tornar les quantitats reclamades, i per això va necessitar, segons els col·laboradors de plató, l'ajuda de la seva mare, que va hipotecar les seves propietats i va fer les vendes necessàries per aconseguir la quantitat. Javier Merino, exparella de la seva mare, també ha significat un suport molt important en els darrers anys. Quina és la situació econòmica actual? Carlo Costanzia té una feina de jornada parcial que li permet arribar "amb prou feines a final de mes" i viu en un barri obrer . El que li fa més mal de tot això és que el seu passat li impedeix aconseguir noves feines perquè "ningú vol treballar amb una persona que està complint condemna" i per la privació de llibertat, no pot abandonar Espanya. Amb llàgrimes als ulls, reconeixia que el seu temor més gran és no poder tornar a veure la seva àvia a Itàlia.

Pel que fa al seu futur, té clar que abandonarà Espanya, ja que està saturat després de tot el que ha passat els últims mesos. Se sent orgullós d'haver deixat enrere el problema amb l'alcohol i el problema amb les drogues, ja que “tot és excusa per consumir”. Agraeix el gran suport que li donen els seus germans petits, un amor incondicional, però alhora confessa que li costa d'anar-los a visitar perquè se sent culpable de no ser el germà gran exemplar que actua com un superheroi.