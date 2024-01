Foto: Instagram @marioalcaldetorero

Mario Alcalde s'ha convertit en el primer torero a revelar obertament la seva orientació sexual. “ Sóc pansexual . Em sento molt identificat amb la bandera LGTBI. És que cadascú té els seus gustos. M'enamoro de l'interior, no m'importa el gènere ”, ha detallat el dretà de 31 anys en una entrevista amb El Mundo.

En la seva narració, Mario revela que un dels seus projectes és “ fundar una penya taurina en un bar de Chueca ”. "La veritat és que tots els gais són antitaurins . Però que bonic és quan confeses qui ets i, després de conèixer-te, ho veuen de manera diferent", explica.

No obstant això, la tauromàquia no és precisament l'activitat més seguida entre el col·lectiu LGTBI, però no és una cosa que preocupi l'alcalde. "En realitat, els aficionats som liberals. Hi ha de tot. No a tothom que va als toros li agraden i hi ha gent que no va a la plaça i li agraden. Tant me fa el que pensin els altres . No visc de ningú, per això treballo a l'aeroport", afegeix.

Així mateix, subratlla que s'identifica plenament com a torero al 100%, però alhora comparteix que exerceix funcions a l'aeroport portant una armilla groga i col·labora activament amb el seu pare en el negoci familiar.