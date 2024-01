L'actor, en una imatge recent Foto: Europa Press

Immers en rumors de relació amb Ester Expósito, sobre els quals per cert no ha deixat anar ni peça, Miguel Bernardeau ha visitat El Hormiguero per presentar el seu nou projecte, la sèrie d'Amazon Prime Video Zorro, que s'estrena a la plataforma el proper 25 de gener.

Una xerrada amb Pablo Motos en què l'actor ha parlat del repte que ha suposat interpretar aquest mític personatge de ficció, però en què també ha revelat el moment en què va estar a punt de morir . Apassionat del surf, el fill d'Ana Duato gairebé perd la vida de la manera més ximple possible. "Agafo aquestes onades i gairebé em mato a la Mediterrània" ha assegurat.

"Va anar navegant tranquil·lament un dia amb vent amb un amic en un catamarà. Anàvem amb uns arnesos i va fallar una cosa del muntatge i vam caure tots dos a l'aigua. El catamarà se'n va anar. No hi havia ningú més i érem en un lloc que passen un munt de milionaris amb els seus vaixells i mega iots però cap parava", ha recordat, assegurant que encara que va estar "3 hores i mitja cridant-los, ningú ens va fer cas".

"Se't cristal·litza la gola amb la sal i teníem hipotèrmia. Va ser quan vaig pensar que teníem un problema" ha reconegut, explicant que va ser llavors quan un home, que havia trobat el seu catamarà a la deriva, va parar i els va rescatar: "Ho recordaré tota la meva vida perquè al donar-me la mà per agafar-me em va oferir una copa de xampany", ha revelat entre rialles.