La cantant ha anunciat que torna a la carretera. Foto: Instagram (@soraya82)

No són moments fàcils per a Soraya Arnelas i Miguel Ángel Herrera. La parella, que es va casar l'estiu del 2023, anunciava al desembre que estaven esperant el seu tercer fill. Un nadó molt desitjat que malauradament la cantant perdia fa diverses setmanes, com ella mateixa revelava amb un missatge a les xarxes socials el passat 18 de gener.

Tot i això, la vida continua i són moltes les raons que la triomfita té per somriure. Una d'elles la seva professió, el seu millor refugi en aquest tràngol dur en què, com ha anunciat, ha pres una decisió que alegrarà molt els seus incondicionals. I és que com ha revelat en la seva reaparició, està preparant nova gira, que al principi no faria pel seu embaràs.

Abans, però, ha volgut agrair l'afecte de tots aquells que s'hi han preocupat els últims dies. "És increïble la quantitat d'històries que he llegit aquests dies de famílies que han passat pel mateix que nosaltres, he llegit milers de missatges de dones que han volgut compartir un trosset de les seves vides amb mi, i m'he adonat, malauradament que això passa molt més del que la gent es pensa, se'n parla poc perquè és un tema molt privat i molt dolorós, però està bé compartir-lo i és clar que és bo parlar-lo, cosa que accelera el procés de cura. totes les que heu compartit amb mi aquests dies. He rebut les vostres abraçades", ha escrit.

I a continuació ha revelat que, malgrat la seva absència en xarxes en aquests moments, “estic molt activa treballant en noves cançons i noves composicions”. "Una gira que inicialment no es faria, però que ara estem preparant amb moltes més ganes si és possible ia més actuacions i concerts propers que us aniré anunciant", ha revelat, confirmant que la feina està sent la seva millor medicina i que malgrat del duríssim cop que ha suposat perdre el nadó, la música -a més de les seves petites i el seu marit- s'ha convertit en el gran al·licient per afrontar amb força el futur.