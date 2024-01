Foto: Europa Press

2 anys després de la seva separació, i després de moltes especulacions sobre la complicada negociació i de quan arribaria el seu acord de divorci, la infanta Cristina i Iñaki Urdangarín han signat el divorci . I ho han fet, com desvetlla Hola! en exclusiva, en secret, sense els fills, acompanyats tan sols per l'advocat de la família i en una notaria de Barcelona.

Un divorci de mutu acord la data exacta del qual no ha transcendit, encara que les fonts de la publicació apunten que a principis de gener ja eren dues persones oficialment solteres, per la qual cosa l'acord s'hauria 'culminat' els últims dies de 2023 o als primers de 2024, abans que la germana de Felip VI viatgés a Abu Dhabi per assistir a la festa del 86 aniversari de don Juan Carlos.

Un acord que s'ha emportat en el més absolut dels secrets, encara que la revista descobreix que Urdangarín no rebrà indemnització ni pensió, i que tots dos cobriran en la mesura de les seves possibilitats (ja que hi ha una enorme diferència entre els seus ingressos) les despeses comunes de els seus fills Juan, Pablo, Miguel i Irene.

A més, la propietat de Bidart seguirà sent propietat de Cristina (única propietària) encara que quan els seus fills viatgin a la localitat francesa per estar amb el seu pare també la podrà fer servir.

Una informació tan esperada com rellevant sobre la que hem preguntat a la infanta Elena, que fidel a la seva discreció ha evitat pronunciar-se sobre el divorci de la seva germana tant a la sortida de casa com a la seva arribada a la seva feina a la Fundació Mapfre.

Molt seriosa, la mare de Victoria Federica ha ignorat les preguntes de la premsa i no ha revelat cap detall sobre el divorci, ha deixat a l'aire si és cert que Urdangarín no cobrarà cap pensió, i tampoc ha explicat com va ser el retrobament de la senyora Cristina amb el seu exmarit.