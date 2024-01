La model madrilenya. Foto: Europa Press

D'aquí poc més de 2 mesos, el dia 30 de març, Nieves Álvarez farà 50 anys , però per la model no passen els anys i ens ha tornat a deixar sense paraules durant la desfilada del dissenyador Stephane Rolland a la Setmana de la Moda de París, en què es va convertir una vegada més en la gran protagonista per la seva imponent presència sobre la passarel·la.

Incombustible, la presentadora de Flash moda ha viatjat directament des de la capital francesa a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, FITUR, per apadrinar la campanya Mai deixis de somiar sobre el turisme termal d'Ourense. Acompanyada per la seva parella, Bill Saad, amb qui fa 2 anys i mig que està de discreta relació, Nieves s'ha sincerat sobre la seva faceta més desconeguda, la de mare de 3 nens adolescents: Adriano (18), i els bessons Bianca i Brando ( 16).

"Ara que són grans em necessiten fins i tot més, al contrari del que pensava. Et criden constantment i et pregunten tot. Gaudeixo molt d'ells, estan en una edat fantàstica i orgull de mare de veure créixer uns fills sans, educats i amb les coses normals de qualsevol xaval" reconeix feliç, revelant com porten els nois que la seva mare sigui una de les models més importants del nostre país.: "Els encanta. Els vaig enviar fotos des de París i em deien 'mama, quina maca'. diuen 'quantes feines fas al dia' i és bonic l'admiració amb què em miren" confessa, assegurant que com a mare els intenta inculcar que "a la vida sense feina i sense esforç no s'aconsegueix res. I el que tinc ho he treballat molt", confessa.

El seu secret per compaginar a la perfecció la seva maternitat amb el seu frenètic ritme laboral - passarel·les, campanyes publicitàries, el programa de moda que presenta a TVE i la seva pròpia firma de cosmètica, entre d'altres- és, com apunta, “gaudir de cada cosa que fas ". "Totes fem absolutament el mateix. Potser el que és meu es veu més perquè sóc un personatge públic, però totes avui dia totes fem mil coses ia tot arribem" afegeix humil.

A menys de 3 mesos d'assolir el mig segle de vida, Nieves té clar que la retirada no entra als plans. "Per mi és casa meva, gaudir de l'alta costura és un somni, és la passió amb què visc i gaudeixo pujant-me a la passarel·la i posant-me aquests vestits. A mi no em retira ningú" ha assegurat entre rialles, revelant que no serà fins al dia "que no senti el cor, no m'emocioni o no tingui nervis quan faci la desfilada" quan es plantejarà baixar-se de les passarel·les. "Mentrestant, mentre m'agradi, els límits me'ls marco jo" sentencia.