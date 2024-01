Toñi Moreno @ep

Toñi Moreno s'ha convertit en trending topic en xarxes socials pel comentari polèmic que va fer aquest dimecres al seu programa a Canal Sur, 'Gent meravellosa', una tiktoker nord-americana anomenada Bella que viu a Sevilla i va entrar a l'espai per revelar què és cosa que més li agrada de la seva vida al sud d'Espanya.



"T'has ficat un filtre? Digues-me la veritat, és que estàs molt més prima al vídeo de Tik Tok" afirmava la presentadora en connectar amb ella, afegint a continuació un altre desafortunat comentari sobre el pes de la noia: "O són les llenties amb xoriço? que t'has ficat molts plats".



Encara que en el moment Bella va reaccionar amb un somriure incòmode, més tard trencava a plorar al seu compte de Tik tok en parlar de l'actitud que Toñi -a qui ha confessat que "admirava"- havia tingut amb ella: "Darrere de cada cos hi ha una història.Opinar sobre el cos duna altra persona no és gens graciós.No sabem per què estan passant els altres.Tota la meva vida he lluitat contra la depressió i els trastorns dalimentació i aquests comentaris fan molt de mal.Parlar del físic de una altra persona diu més de tu que d'ells. Tant de bo arribi el dia que puguem pensar abans de parlar i no pensar tant en allò superficial”.



Les crítiques, els atacs i els insults a la presentadora pel seu comentari no s'han fet esperar, i en poques hores es convertia en tendència de Twitter. "Gordòfoba", "garrula", "pocavergonya" i un llarg etcètera de desqualificacions i amenaces que han fet que Toñi, devastada, demani perdó públicament a Bella per la seva actitud.

"Et dec una disculpa, vaig estar desafortunada. Vaig fer una broma, vaig fer broma molt i em vaig passar de frenada. Jo no sabia que el tema per a tu era tan sensible i si ho arribo a saber Bella, a la vida hagués fet aquest comentari, que a més no té ni gràcia" ha afirmat en un vídeo compartit a les seves xarxes socials.



Reconeixent que s'ha equivocat, que el seu comentari no té excusa i que va estar "desafortunada", la presentadora ha revelat que així que li va arribar el vídeo de Bella plorant, es va disculpar personalment amb ella: "Va ser un comentari desafortunat, i no em vaig expressar bé. Sento haver-li fet mal, i per descomptat no hi va haver intenció" ha expressat.



Tot i això, malgrat el seu error, Toñi creu que no mereix el "linxament" que ha patit en les últimes hores. "No mereixo això. Ho pateixo jo però sobretot la meva família. He estat trending topic, parlant de mi amb insults, amb amenaces a la meva filla. No he pogut ni dormir aquesta nit" ha revelat molt emocionada.



"No per mi, perquè tinc la pell molt dura, tinc 50 anys. La meva mare ho ha passat fatal, les meves germanes, tinc una filla de 4 anys, he patit amenaces per això. Senyors em vaig equivocar, però jo no sóc això i em defensaré” ha afegit. I per "explicar" aquest assumpte, no ha dubtat a compartir un vídeo de 'Gent meravellosa' en què defensa una dona atacada pel seu sobrepès i, sense dubtar-ho, es treu la samarreta per mostrar el seu cos. Una prova per demostrar que no és "gordòfoba" com s'ha dit les últimes hores.