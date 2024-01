Daniel Sancho

Sis mesos després que Daniel Sancho assassinés i esquarterés presumptament Edwin Arrieta a Tailàndia, i que els seus advocats hagin 'declarat la guerra' a la Policia tailandesa acusant-la d'haver enganyat el cuiner perquè confessés el crim prometent-li la seva extradició a Espanya a la llum els missatges que el fill de Rodolfo Sancho va enviar al cirurgià colombià abans i –el més sorprenent de tot– després de la seva mort.



El programa 'En boca de tots' de Cuatro ha tingut accés al sumari del cas, en què apareixen diversos whatsApp que Daniel i la seva suposada víctima van intercanviar en els moments previs i immediatament posteriors a l'assassinat, que la Fiscalia manté que va ser premeditat per part del xef -per a qui demanen la pena de mort- i que la defensa formada per Marcos García Montes, Carmen Balfagón i Ramón Chippirrás sosté que es va tractar d?una mort accidental provocada per una baralla entre el seu client i Edwin Arrieta.



Missatges que es van enviar el dia en què el colombià va arribar a Koh Phangan per trobar Daniel. "Ja estic aquí esperant perquè suposadament arribaves en 20 minuts" li va escriure el fill de Silvia Bronchalo a l'home amb qui presumptament mantenia una relació des de feia uns quants mesos. Aquest li responia alhora que es donaria "una volta" per l'illa.



Cosa que no hauria fet gràcia a Sancho, com així ho feia saber amb un altre whatsApp: "Ah, fenomenal, arribes i et faràs un pla tu sol i jo aquí esperant-te al port". Un enuig que a Arrieta va semblar fer-li gràcia ja que li va anomenar "ennoixó" entre diversos jajaja. "Ens prenem alguna cosa aquí, Koh Phangan et rebrà obrint-se el cel" li deia al seu torn el cuiner, fent referència al fet que deixaria de ploure després de l'arribada a l'illa del seu amic.



El que és especialment cridaner, però, és que els seus missatges no van acabar aquí. Ja que després d'acabar presumptament amb la seva vida, Daniel va continuar escrivint a Edwin: “Estic molt, molt preocupat, fa hores que no et veig. Portaves totes les teves coses, la plata, el mòbil, hauré de trucar a la policia”.



"Vaig a l'hotel. Espero que hi siguis i que simplement hagis perdut el mòbil o la bossa. Tinc por, havia vingut a buscar-te a la platja que vam estar abans perquè era el lloc que coneixies" afegia desesperat per la 'falta de notícies' del cirurgià .



Missatges que tot apunta que Daniel hauria enviat 'fabricant' així una coartada de cara a la desaparició d'Arrieta, sense ni tan sols imaginar-se que hores després es trobarien bosses d'escombraries amb les seves restes en un abocador de l'illa tailandesa i la policia no trigaria a detenir-lo pel macabre crim, el judici del qual se celebrarà el proper mes d'abril.