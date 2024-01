Soraya va explicar la notícia al perfil d'Instagram. Foto: Instagram (@soraya82)

Fa un mes Soraya Arnelas anunciava, amb alegria, que ella i el seu marit, Miquel Àngel, estaven esperant un fill . El que no entrava als seus plans és que perdés el nadó el quart mes d'embaràs. Després de compartir-ho amb els seus seguidors a través de les xarxes socials, ha volgut complir els seus compromisos professionals i anar a l'esdeveniment sobre les 100 dones líders a Espanya.

Només veure la premsa, la cantant s'emocionava en parlar de com és de dur tornar a la vida pública després d'aquest sot a la seva vida . Ha volgut parlar de com ella i el seu marit van voler fer partícips els seus seguidors de la pèrdua del nadó "sobretot, per l'afecte que la gent ens té" encara que també valoraven com podria ajudar a normalitzar aquesta situació.

Aprofitava per agrair a les famílies que hi han compartit les seves històries i testimonis, cosa que els ha ajudat a suportar aquesta etapa.

Un altre punt clau ha estat com els ho ha explicat a les seves filles i com han reaccionat a la notícia. Manuela, de 6 anys, ha estat capaç d'entendre el que va passar però la seva filla Olivia, de tan sols 2, no ha pogut. "La meva filla Manuela ho ha processat amb una maduresa que és envejable. No en queda una altra. La família és la família i de vegades pensem que els nostres fills són massa petits, perquè són petits, però de vegades són prou madurs per entendre'l i Manuela ho ha entès , òbviament Olivia no però Manuela sí. Manuela ha entès tot el procés i el que passa és que no desisteix, ella vol el seu germanet" va dir a la premsa.

En preguntar-li què li demana a aquest any, responia “el que espero ara mateix és acceptar tot el que hem passat, guarir mitjanament el possible tot el que ens ha tocat viure, reincorporar-me amb més força que mai. I quan estigui tot al seu lloc , doncs, no ho sé si torno a intentar-ho ”. Tot i que recordava que, a la seva edat, el temps ja no juga a favor seu i es troba en un compte enrere del que és molt conscient.

El seu marit, Miguel Ángel, ha estat un suport fonamental en aquesta etapa de la seva vida i valora enormement com l'escolta de bé quan ho necessita. "Ell està en tot el procés i m'ajuda moltíssim. Aleshores, ell amb la seva discreció que té sempre i el seu saber estar, ajuda molt més del que jo puc demanar. Bé, doncs de vegades ho veig com a seriós, com a callat, però jo crec que també em busca moltes vegades la mirada”. Sens dubte, aquesta pèrdua els ha ajudat a valorar la família que han construït i confirmava que tot plegat quedarà plasmat en una cançó que està desitjant compondre com més aviat millor.