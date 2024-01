Kate Middleton / EuropaPress

Dues setmanes després de la seva operació abdominal, i després dels preocupants rumors que han sorgit aquest cap de setmana sobre complicacions al postoperatori que haurien fet témer fins i tot per la seva vida, Kate Middleton ha rebut l'alta hospitalària i ja es recupera a la seva residència junt al Príncep Guillem i els seus tres fills, George, Charlotte i Louis.

Ha estat Kengsington Palace qui aquest dilluns, al voltant del migdia, ha anunciat a través d'un breu comunicat de premsa, que la Princesa de Gal·les ha abandonat l'hospital 14 dies després de la seva intervenció: “La princesa de Gal·les ha tornat a casa seva de Windsor per continuar amb la recuperació de la seva operació.La seva evolució és favorable.El príncep i la princesa volen donar les gràcies a tot l'equip de la London Clinic, especialment a l'equip d'infermers per la seva dedicació i les seves cures. troba agraïda pels bons desitjos que ha rebut des de totes les parts del món”.

Va ser el 17 de gener passat quan sortia a la llum la intervenció de Kate Middleton; una operació abdominal programa per endavant sobre la qual la Casa Reial britànica no proporcionava detalls més enllà que el seu ingrés s'allargaria entre 10 i 14 dies, i la recuperació es prolongaria fins després de Setmana Santa, quan està previst que es produeixi la reaparició pública de la nora del Rei Carles III.

Des de llavors, l'hermetisme respecte a l'estat de salut de la Princesa de Gal·les ha estat absolut, i els mitjans de comunicació anglesos han respectat fidelment la 'llei del silenci', sense aportar dades ni novetats sobre un dels membres més estimats i populars de els Windsor. Tant és així que no hi ha imatges de Kate Middleton abandonant l'hospital rumb a la seva residència d'Adelaide Cottage, on ja es recupera envoltada de la família.

Per davant, més de dos mesos de repòs allunyada de les obligacions institucionals per refer-se totalment. Pel que fa al Príncep Guillem, de baixa temporal per estar al costat de la seva dona en aquest delicat tràngol, es desconeix quan reprendrà la seva agenda oficial, tot i que tot apunta que serà els propers dies una vegada Kate ha rebut l'alta i torna a ser nova a casa.