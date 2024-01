El genet, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

Hores després de reaparèixer a la gala anual de l' Associació de la Premsa Esportiva de Madrid i deixar els reporters amb la paraula a la boca en preguntar-li per Genoveva Casanova, Cayetano Martínez de Irujo s'ha assegut al plató d' Espejo Público per denunciar la situació crítica que travessen els agricultors espanyols.

I, per a sorpresa de propis i estranys, no ha dubtat a sortir en defensa de la seva exdona, a l'ull de l'huracà mediàtic des que es van publicar les seves imatges amb Federico de Dinamarca a Madrid el novembre passat . Tot i el silenci sepulcral de la mexicana amb tot el que s'ha dit les últimes setmanes (per exemple, que la seva relació amb l'ara Rei danès va començar el 2021, o que s'haurien citat en un lloc secret el mes que ve per determinar en quin punt està la seva amistat), el genet ha revelat els propers passos que farà la socialité per defensar el seu honor i la seva intimitat.

"Han fet molt de mal a ella i als meus fills - Luis i Amina, de 22 anys- que estan havent de patir molt amb totes aquestes històries. Però és un tema que es veurà als tribunals. Ja hi ha totes les querelles i demandes en tràmit . No les estic presentant jo, les està presentant ella amb els meus advocats" ha anunciat, confirmant així que Genoveva ja ha pres mesures legals pel que s'ha dit des que va sortir a la llum pública la seva trobada amb el marit de Mary Donaldson a la capital.

Indignat, i malgrat no entrar en detalls sobre què és el que més li ha molestat o li ha dolgut del que s'ha publicat sobre la seva exdona, Cayetano ha esclatat contra cert sector de la premsa, assegurant que és " intolerable que en aquest país es dequartitzi a les persones, ja no de forma injusta, sinó absolutament diabòlica ”. Que és el que creu que s'ha fet amb la mare dels fills, amb qui manté una estreta relació.

I, demostrant que Casanova compta amb el seu suport incondicional en aquest delicat tràngol, el fill de la duquessa d'Alba ha deixat clar que "pagaran el mal que li han fet a ella i als meus fills". "No ho perdonaré fins que no es rescabali" ha conclòs.