Muntatge fet amb una foto d'Europa Press

Acabats de fer els 50 anys, Jesulín de Ubrique fa balanç de la seva vida aquest dimecres a la portada Hola! . Una exclusiva en què, a més de declarar el seu amor per María José Campanario i reconèixer que és la seva "pilar", no dubta a definir-se com un "pare bo". "Un pare que hi és quan els meus fills em necessiten. I que estaré sempre. Jo dono la vida pels meus fills. Això ho tinc més clar que l'aigua" assegura.

Unes declaracions que han causat una gran polèmica, ja que no és cap secret - perquè Belén Esteban ho ha dit moltes vegades en els últims anys- que el torero no s'ha ocupat de la seva filla en comú, Andrea, com hauria de ser, i no l'ha tractada igual que la resta dels seus fills, Julia, Jesús Alejandro i Hugo, fruit del seu matrimoni amb l'odontòloga.

I precisament la Princesa del Poble ha reaparegut a la première a Madrid de la segona temporada de la sèrie de Netflix Machos alfa i, com tots esperàvem, ha respost a Jesulín i no ha dubtat a llançar-li algun xic .

Acompanyada pels seus companys Kiko Hernández, Kiko Matamoros i Chelo García Cortés, i feliç perquè per fi s'ha estrenat la segona part de Sálvese qui pugui, Belén ha posat la feina fàcil als reporters: “Què em vol preguntar, per Jesulín? Aquesta guapíssim, millor que quan estava amb mi, m'alegro que la vida li vagi tan feliç, m'alegro un munt, m'alegro que es porti amb tots els seus fills tan bé, un petó de veritat, per a tu i la Campanar” ha exclamat entre rialles abans de deixant clar que aquest "tots" no inclou la seva filla Andrea. "Quin cony amb tots, no, sóc molt irònica, afecte" ha explicat, per si en quedava algun dubte.

Tot i això, sí que ha deixat clar que les declaracions de Jesulín no l'han "afectat res". "Som feliços, m'alegro que tothom, sóc feliç. M'alegro que vengui el que vulgui, està en tot el seu dret", ha conclòs, concloent les seves declaracions amb una gàbia èpica al torero. "Quan vaig veure la portada d' Hola! no sabia si era Jon Kortajarena o Jesulín d'Ubrique de tants filtres que tenia", va concloure.