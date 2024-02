El cantant, en un moment del concert. Foto: Europa Press

Enmig de les constants informacions que l'envolten, Bertín Osborne ha reaparegut públicament per oferir un concert a Alacant on se'l va veure més sincer, divertit i proper del que ens té acostumats en els últims mesos en què la pressió mediàtica l'ha fet tancar-se a casa de camp a Sevilla.

Amb un públic entregat, Bertín començava el concert fent un repàs per algunes de les cançons que han format part de la seva vida, però també per algunes anècdotes que li han acompanyat aquests anys pujat sobre un escenari. Després d'unes setmanes en què el cantant ho va passar realment malament per culpa de la Covid-19 , Bertín confessava que “ m'aixecava i em queia, o sigui, una cosa impressionant ”. Veritablement preocupat pel seu estat de salut, Bertín reconeixia al seu públic que va haver de tornar a l'hospital per assegurar-se que no hi havia res més. "Mai mai a la meva vida he estat tan dolent, dolent com un gos. Mai havia estat set, vuit dies al llit sense poder aixecar-me", apuntava.

Encara amb seqüeles, el cantant reconeixia que li feia por pujar a l'escenari després de tant de temps sense cantar. "M'han donat tota la quantitat de porqueries que se'n pot prendre un per no tossir, estic que no vull ni riure'm perquè si ric, tosso", assegurava.

Envoltat d'una pressió constant des que vam conèixer la notícia que Gabriela Guillen esperava un fill seu, Bertín confessava sobre l'escenari que està disposat a deixar la televisió per dedicar-se íntegrament a la música que és el que li diverteix veritablement. "Segurament continuaré fent música, continuaré cantant perquè és el que més em diverteix, però la resta igual em trec del mig, perquè ja estic fins i tot els ous", assenyalava. Arribat a aquest punt de la vida, Bertín prefereix deixar de banda l'exposició mediàtica. "Em diverteix això molt més que la televisió, us he de dir. Ja em queda menys, ja em queda menys", deia.

Fent gala la seva faceta més romàntica, Bertín reconeixia que la cançó Abraça'm, amor, abraça'm l'hi va escriure a una noia amb qui va sortir quan tenia 20 anys i que fa poc ha mort. "M'he assabentat que la setmana passada es va morir la pobra. Una xavala moníssima, amb 3 o 4 nens i un marit fantàstic", assegurava. Tot i tot el temps que ha passat des de llavors, el cantant assegurava haver-se vist afectat. "Aquestes coses que ja t'afecten, per què, com deien, s'està morint gent que no s'ha mort mai", ha lamentat.

Després d'hores de concert, Bertín agraïa l'afecte rebut a Alacant i la gran acollida que havia tingut després d'un temps retirat dels escenaris. "Per mi és molt bonic tornar perquè de veritat, de debò que us he de dir que ho he passat molt malament. Tornar aquí i començar una altra vegada, ha estat molt, molt especial, molt especial", ha dit.