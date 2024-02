Jessica Goicoechea i Marc Bartra / Foto: EuropaPress

La famosa influencer Jessica Goicoechea ha emès un comunicat a través de les seves xarxes socials per aclarir les especulacions recents sobre l'inici de la seva relació amb el futbolista Marc Bartra. La parella va fer oficial el seu romanç sis mesos després dels primers rumors a l'estiu del 2022, però les recents declaracions de la model han fet parlar molt.

En una entrevista al podcast 'La Futura', Jessica va revelar que porta "gairebé dos anys" amb Bartra, cosa que contradiu la data en què van anunciar públicament la seva relació. Al no proporcionar una data exacta, alguns mitjans van suggerir que el seu idil·li podria haver coincidit amb el matrimoni del futbolista i Melissa Jiménez , mare dels seus tres fills.

Davant l'especulació creixent, Goicoechea s'ha vist "obligada" a abordar la situació a través d'un comunicat. En les seves paraules, la influencer afirma que la relació amb l'esportista va començar quan tots dos estaven "solters i lliures". A més, ha expressat la seva molèstia per les insinuacions que suggereixen el seu involucrament en el divorci de la seva parella amb la seva exdona, qualificant-ho com una "falta de respecte", especialment considerant la presència de nens pel mig.

"Mai dels maises m'involucraria enmig d'un matrimoni i menys havent-hi fills pel mig. Em sembla una falta de respecte (no només a mi, perquè un 'salseig' de la meva persona em crea indiferència a hores d'ara) que s'especuli amb una cosa així, havent-hi nens pel mig (només per no esmentar la data exacta)", ha explicat força molesta.

Per evitar malentesos, Jessica ha proporcionat una línia de temps més precisa, assegurant que es van conèixer fa un any i sis mesos, i van formalitzar la relació fa un any. Ha conclòs el comunicat esperant que aquests detalls aclareixin qualsevol dubte i posin fi a les especulacions.