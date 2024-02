Terelu Campos @ep

Terelu Campos ha estat aquest diumenge al matí a 'D corazón', el programa de TVE que tracta temes d'actualitat i ha fet una confessió que ha fet parlar molt. Tot i que més d'una vegada ha comentat que ha intentat lligar a través de plataformes, el cert és que ha pres una dràstica decisió que ningú s'esperava.



El programa tractava que Sharon Stone s'ha obert un perfil en una aplicació de cites aquest 2024 i que, encara que ja ha tingut algunes cites, no ha quallat res... i de sobte, sense esperar-ho, Terelu comentava que ella també té un perfil en una App d'aquest estil... això sí, no la fa servir i ha aprofitat per llançar un missatge.



"Jo aprofitaré a veure si algú em soluciona el programa, unes amigues em van fer un perfil en una aplicació, només se'm veuen els ulls, però no hi ha manera de treure'm de l'aplicació" relatava la col·laboradora de televisió.



I és que, segons ha explicat la mare d'Alejandra Rubio "cada x temps em passen els diners, cada vegada que obro l'email tinc 'li agrades a menganet' ia mi no m'agrada cap" i ha volgut eliminar la seva subscripció, però no ho ha aconseguit: "He escrit a l'aplicació i li he dit que em vull donar de baixa".