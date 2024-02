Foto: EuropaPress

Un any després del llançament de 'Session #53' i dels demolidors míssils amb què Shakira va declarar la guerra a Gerard Piqué ia la seva nòvia Clara Chía -" té nom de persona bona, clarament no és com sona, és igualeta que tu "- les aigües tornen a poc a poc a la llera entre la cantant i l'exfutbolista.

Després d'iniciar un tímid acostament a finals de 2023, i deixar de banda els seus advocats per començar a comunicar-se directament per temes relacionats amb els seus dos fills, la colombiana ha anat un pas més enllà i hauria felicitat el que va ser la seva parella durant més de una dècada al seu recent aniversari, el 2 de febrer.

Una data molt especial per a tots dos, ja que casualment Shakira i Piqué van néixer el mateix dia amb 10 anys de diferència, de manera que divendres passat, mentre l'artista bufava les 47 espelmes del pastís a Miami amb els seus petits Milan (10) i Sasha (8), el president de la King's League celebrava el 37è aniversari amb Clara Chía a Barcelona.

I, demostrant que està disposada a acostar postures amb el seu ex, la cantant de 'Monotonia' li hauria enviat un missatge per WhastApp per felicitar-lo, deixant clar que ha passat pàgina i li desitja el millor. Una felicitació en què només hauria inclòs l'emoticona d'una espelma, ia la qual Piqué hauria respost enviant-li alhora la mateixa emoticona a ella, confirmant així que ell tampoc no s'hauria oblidat que també era el seu aniversari.

SHAKIRA AIXECA EL 'VETO' A CLARA CHÍA

No és l'únic gest que Shakira ha tingut amb Gerard, ja que pel que sembla la cantant estaria disposada a acceptar Clara Chía i hauria aixecat el 'veto' a la jove catalana, que ja podria coincidir sota el mateix sostre amb Milan i Sasha.

Una normalització de la situació a què fins ara la cantant s'hauria negat rotundament i que confirma que l'acostament entre l'exparella ja és una realitat.