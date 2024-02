Joaquín entrenant al Betis @ep

Aurelio Sánchez -pare de Joaquín, exjugador del Reial Betis- ha mort aquest dimecres als 78 anys després d'haver patit un empitjorament en el seu estat de salut i ingressar en un hospital del Port de Santa Maria en estat greu.



Es tracta sens dubte d'un cop dur a la vida del que va ser jugador del Real Betis ja que els últims dies havia canviat la seva agenda institucional per estar al costat del seu pare, que va ser un dels pilars fonamentals en la seva carrera com a esportista.



Un dels moments més emotius a la vida de Joaquín va ser l'abraçada que es va fer amb el seu pare quan va anunciar la retirada del camp del futbol el mes d'abril passat, cosa que va passar a la història del club i que va ser súper comentada a les xarxes socials per com va resultar d'emotiu ser.



Aurelio sempre va estar molt lligat al seu fill, de fet va exercir com el seu primer representant.



Temps més tard, va seguir al seu costat per viure en primera persona tots els èxits que ha obtingut al món esportiu.