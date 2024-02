L'actor i director, en una estrena recent. Foto: Europa Press

2023 no va acabar de la millor manera per a Santiago Segura . El popular actor i director compartia a les xarxes socials una imatge des de l'hospital el 28 de desembre passat i, assegurant que per desgràcia no es tractava de cap innocentada, revelava el problema de salut que l'ha afectat més del desitjat en els últims temps.

El creador de Torrente pateix insuficiència pancreàtica i, com explicava, confiava que els metges donessin amb l'origen de la seva malaltia que, encara que no li impedeix continuar treballant, sí que altera el seu dia a causa de provocar-li malestar i trastorns digestius de manera constant.

Un mes després del seu pas per l'hospital, Segura ha reaparegut a l'estrena a Madrid de la pel·lícula Buscando a Coque i ens ha explicat com es troba, desvetllant que encara no està recuperat. "Tenia un problema força molest i seguim investigant", va confessar.

"Deia el meu pare que 'no hi havia home sa, havia home poc investigat'. Quan et faràs anàlisi és el pitjor. Jo recomano mirar-se el precís" ha fet broma, assegurant que tot i que encara no han trobat l'origen de la seva insuficiència al pàncrees, "crec que duraré almenys fins a l'estiu que ve que estrena Pare no n'hi ha més que un 4 ".

Però no tot són males notícies per a l'actor, ja que la seva filla gran, Alma, acaba de fer 16 anys i com confessa no en pot estar més orgullós tant d'ella com de la petita de la casa, Sirena, que a poc a poc s'obren buit com a actrius seguint els seus passos: "Ahir va fer 16 anys i és un orgull i alhora com un doloret, em fa pena, les nenes desapareixen, apareix la dona, la persona, però les nenes… Però estan ben encaminades i estic molt impressionat", conclou.