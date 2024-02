Bertín Osborne @ep

"Segurament seguiré fent música, seguiré cantant perquè és el que més em diverteix, però la resta igual em trec del mig, perquè ja estic fins als ous. Em diverteix això molt més que la televisió. Ja em queda menys, ja em queda menys ". Bertín Osborne sorprenia en la seva reaparició a Alacant aquest diumenge revelant la seva intenció de retirar-se, als 69 anys i malgrat ser un dels presentadors més estimats del nostre país, de la petita pantalla.



Una decisió inesperada que es produeix després de mesos a l'ull de l'huracà mediàtic per la seva relació amb Gabriela Guillén i la seva presumpta paternitat del fill de la model -que ja ha interposat la demanda perquè l'artista se sotmeti a les proves d'ADN- que per el moment no durà a terme. Almenys a curt termini.



I és que tot i que crèiem que Bertín estava disposat a retirar-se de la televisió, té un important projecte entre mans com ha revelat la revista 'Lecturas'. I és que lluny de 'jubilar-se' el cantant està negociant per convertir-se en el fitxatge estrella de la propera edició de 'Masterchef Celebrity', que començarà a rodar-se properament.



Conscient que és un dels personatges del moment per la seva polèmica paternitat, estaria disposat a aprofitar l'estrebada mediàtica i estaria demanant una gran quantitat de diners per provar sort entre fogons en el talent estrella de TVE.



Les negociacions ja estarien molt avançades i l'única condició que hauria imposat, segons la publicació, seria que la seva filla Alejandra Osborne també es convertís en concursant.



I a més, tot i que assegura que està "fins als ous" de la televisió, la de 'Masterchef' no és l'única oferta que Bertín ha rebut en els últims temps, ja que també hauria considerat la possibilitat de participar a 'Tu cara em sona' a Antena 3, encara que sembla que l'opció de posar-se el davantal de xef pren força davant les imitacions d'altres artistes.