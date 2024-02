Rodolfo Sancho @ep

Notícia impactant d'última hora. I és que tal com ha informat 'Caso abierto', Silvia Bronchalo, mare de Daniel Sancho, ha denunciat la seva exparella i pare del seu fill, Rodolfo Sancho, per insults i vexacions.

La denúncia es va interposar aquest dijous 8 de febrer contra l?actor en una comissaria d?Alcobendas després d?haver rebut missatges amb duríssims insults.



El mitjà de comunicació ha accedit a la denúncia, en què Silvia assegura que el protagonista d''El ministeri del temps' s'hi hauria dirigit com a "pirada", "incapaç" o "bipolar" entre altres desqualificatius vexatoris.



Uns missatges que la mare de Daniel Sancho afirma que no serien puntuals, sinó força recurrents: "En un altre d'aquests missatges, enviat aquesta mateixa setmana, l'actor va arribar a acusar-la de patir un trastorn bipolar i li va recordar que aquesta malaltia té tractament psiquiàtric, segons consta a la seva denúncia" informa 'Caso abierto'.



Una denúncia sobre la qual de moment no s'han pronunciat ni Rodolfo Sancho ni el seu entorn i que podria tenir greus conseqüències legals per a l'actor, ja que en tractar-se de l'exparella les amenaces i vexacions estarien en l'àmbit de la violència de gènere.



Mentrestant, el seu fill en comú, Daniel Sancho, continua a la presó tailandesa de Koh Samui i, mancant dos mesos per a la celebració del judici pel suposat assassinat i esquarterament d'Edwin Arrieta, la seva defensa treballa a contrarellotge per intentar demostrar que el crim no va ser premeditat i evitar així la pena de mort.