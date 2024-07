Els detalls de la luxosa mansió que Cristiano Ronaldo i Georgina tindran a Portugal

La parella, en una imatge publicada la primavera passada. Foto: Instagram (@cristià) / Canva Pro

Tot i que les obres encara estan en marxa, ja es pot començar a veure els detalls del casopló que Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez han manat construir a Portugal. S'han plantat grans pins i palmeres al voltant de la casa per garantir privadesa a la família.

El principal objectiu de la parella, segons diversos mitjans, és protegir la intimitat dels 5 fills... i per això estarien construint una propietat valorada en 21 milions d'euros.

Setmana publica aquest 16 de juliol que tal com especifica el permís d'obra emès per la Cambra Municipal de Cascais el 11/06/2021, la finca compta amb una àrea de construcció total de 1.957,15 metres quadrats, que inclou, a més de la habitatge, una àmplia zona enjardinada i un garatge per a 20 cotxes.

La casa, d'estil minimalista, s'ha dissenyat imitant l'estil de l'arquitecte Mies van der Rohe. Té tres plantes, grans vidrieres i està envoltada de terrasses exteriors. També s'hi han incorporat panells solars per apostar per l'eficiència energètica. A més, és a 200 m de la platja i al peu d'un luxós camp de golf.

Ara com ara, la família no es pot mudar, ja que les obres de l'habitatge encara continuen. Tot i això, es preveu que finalitzin d'aquí a un any. En aquest moment, CR7 i Georgina Rodríguez es podran instal·lar, coincidint possiblement amb el comiat de l'astre del futbol dels terrenys de joc. Aquesta és la casa on el jugador portuguès desitja viure amb Georgina i els seus fills quan es retiri del futbol.