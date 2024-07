Ángel Cristo Jr., contundent davant la possible demanda de la seva mare

Barbara Rey i Ángel Cristo Jr. (Foto: EuropaPress, Mediaset)

La guerra entre Àngel Crist Jr. , la seva mare i la seva germana sembla no tenir fi. Tot i que elles han optat per mantenir-se al marge del testimoni que aquest ha ofert als diferents mitjans de comunicació, han pres mesures legals contra ell per les afirmacions tan cruels que ha fet.

Primer es va asseure a 'De divendres!', després va participar a 'Supervivientes 2024' i també ha fet diverses entrevistes a revistes parlant de la seva infància, la seva mare i la seva germana... un relat que ha suposat una autèntica revolució a Espanya per explicar una 'veritat' que ningú no coneixia.

Aquesta setmana ha deixat clar que no té cap por de la demanda que Bárbara Rey i Sofia Cristo haurien posat de manera conjunta. Tant és així que es reafirma en tot el que ha dit aquests mesos: "Que vegin les meves entrevistes, totes les respostes són a les meves entrevistes".

El fill de la vedette mostrava la més absoluta indiferència, de fet feia broma amb la premsa per evitar pronunciar-se al respecte: "Que et mossegueu el micro, eh? (Ñam) Qui era el que mossegava el micro? Aless. En pau descansi . Però anem Arggg", i anteriorment el vèiem caminant pel carrer carregat amb dues guitarres mentre que assegurava: "Jo sóc músic de professió. Em revisaré dues guitarres".

El fill de Bàrbara ha volgut insistir que no ha de comentar res sobre les proves que suposadament té la seva mare: "Si us plau, que vegin els meus programes. Tots els dubtes sortiran resolts, de veritat, t'ho respondré una altra vegada, qui vegeu les meves entrevistes, des de la primera fins a l'última, i escolteu bé tot el que dic, aquí hi ha les respostes de totes les preguntes que m'estàs fent”.

D'aquesta manera, Ángel no només reflecteix que no té cap por a la demanda interposada sinó que es reafirma en el seu testimoni, aquell que tant de mal li ha fet a la seva mare ia la seva germana i pel qual ha trencat els llaços de sang.