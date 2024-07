Mario Vaquerizo, en estat pur: la seva reacció a la polèmica Escassi - Abouk

Vaquerís, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

Hiba Abouk s'ha vist embolicada en la polèmica ruptura sentimental entre María José Suárez i Álvaro Muñoz Escassi des que vam saber que va gaudir amb el genet de la comunió de la néta de José Luis El Turronero.

Tot i això, el model mai ha confirmat si entre ells hi ha hagut una mica més d'una amistat. Tampoc ho ha fet María José, que sí que reconeixia haver parlat amb l'actriu per advertir-lo de com és el genet i de com pot arribar a passar de malament si comença a compartir la seva vida amb ell.

Una de les reaccions més divertides a la situació és la de Mario Vaquerizo. El cantant de Nancys Rubias va tenir una reacció que s'ha tornat viral a les xarxes socials quan li preguntaven per la polèmica.

"Mira, prou coses tinc jo amb la calor. Se'm arrissa els cabells, fa moltíssima calor, la capa d'ozó aquesta, amb tanta laca que em poso. Tu et creus que jo puc pensar en els altres? Cadascú que estigui bé, que s'ho passin bé, que si tenen diferències que s'arreglen. No serà ni la primera ni l'última parella que se separen.

Per si això no fos poc, Mario també confessava que no descarta fer-se bòtox genital com Cristiano Ronaldo. "Escolta, potser em va bé i em poso jo addicte també al bòtox genital, és a dir, que és fenomenal", va afegir entre rialles.

I és que tant ell com Alaska estan oberts a conèixer més sobre aquesta nova pràctica. "Que ens ho expliqui, a veure si ens interessa", afegint que "a tots ens va bé. Tot el que sigui per sentir-te bé a tu i fer-te sentir bé, benvingut sigui. S'anomena avançar i creiem en l'avenç".