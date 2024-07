El nuvi d'Anabel Pantoja li hauria estat infidel mentre esperen la primera filla

Anabel Pantoja. Foto: EuropaPress, Canva Pro

Anabel Pantoja , embarassada de més de cinc mesos, enfronta l'ombra d'una nova suposada infidelitat per part de David Rodríguez, el fisioterapeuta amb qui espera la seva primera filla.

La notícia s'ha donat a conèixer aquesta tarda a Ni que fuéramos Shhh, el nou Sálvame. Sens dubte, qui ha quedat més impactada per la notícia ha estat Belén Esteban, íntima amiga de la neboda d'Isabel Pantoja.

Alguns dels detalls que han ofert són que David ha continuat tontejant amb la dona d'Almodóvar del Río des del 2021, any en què va començar la seva història... fins i tot durant la seva relació amb Anabel. Segons María Patiño, una amiga de David va descobrir aquestes trobades i ho va confrontar amb un contundent "sé el que estàs fent".

Lydia Lozano va aportar que Anabel ja estaria al corrent d'aquesta situació abans que es divulgués al programa, ja que una amiga de la cosina d'Isa Pi hauria informat Anabel: "Aquesta amiga està involucrada en la història. Aquesta amiga d'Anabel haurà aixecat el telèfon i els ho haurà explicat".

Belén Esteban és qui s'ha mostrat més dolguda, i ha explicat que ella no li hauria explicat a Anabel per l'embaràs. "Amb Anabel embarassada, crec que no els ho ha explicat. Jo, per descomptat, no els ho diré, no ho penso fer", va lamentar.

Cal tenir en compte que fa menys d'un mes ja van sortir els primers rumors d'infidelitat, però Anabel en va fer cas omís. Anabel va anunciar el seu embaràs amb David Rodríguez, a qui va conèixer gràcies a la seva tia, al començament de juny.