Derruïda la mansió d'Antonio Banderas a Marbella: la raó de la demolició

El solar on hi havia la casa de l'actor. Foto: Europa Press / Canva Pro

Males notícies per a Antonio Banderas. Segons ha publicat aquesta setmana Lecturas, l'actor no ha pogut salvar la casa de Marbella on ha residit durant anys; l'habitatge ha estat enderrocat.

Anomenada com La Gaviota, va ser construïda gràcies a una llicència del govern de qui fos alcalde de la localitat malaguenya entre 1991 i 2002, el controvertit Jesús Gil, i que va pertànyer els primers anys a Encarna Sánchez, ha estat al punt de mira durant anys per una polèmica urbanística que finalment ha acabat amb l'enderrocament.

L'actor, en una gala de lliurament de premis. Foto: Europa Press

Segons la publicació, la llicència de l'obra de la casa va ser declarada il·legal l'any 2003 perquè envaïa terreny natural; una dècada més tard, el 2013, i després d'un llarg procés, l'actor va arribar a un acord amb les autoritats i cedia 1.243 metres quadrats de terreny per evitar la demolició... però les bones notícies no van durar gaire. I és que el 2015 l'acord va ser suspès i el Tribunal Suprem va declarar l'habitatge com a il·legal.

Ara, ja només queden les runes de la que va ser la residència habitual de l'actor, on va viure el confinament el 2020 amb la seva parella, Nicole Kimpel, amb qui manté una relació des de fa gairebé una dècada.

Un extens patrimoni immobiliari arreu del món

La llarga (i exitosa) carrera professional de Banderas, com a actor i director, ha permès que el seu patrimoni immobiliari sigui considerable.

Banderes, en el seu paper com El Zorro

Tot i que sempre s'ha volgut mantenir vinculat a la seva Màlaga natal (allà té una casa), l'intèrpret també té una propietat al Regne Unit. Fa gairebé una dècada el 2015, Banderas va comprar un terreny a Cobham, Surrey, una exclusiva àrea residencial a prop de Londres. Això us permet estar a prop de la indústria cinematogràfica europea i gaudir d'un ambient més tranquil.

I per feina li convé tenir també el seu espai als Estats Units. De fet, durant molts anys, Banderas va viure a Los Angeles a causa de la seva carrera a Hollywood. Encara que va vendre la seva propietat principal a la ciutat angelina després del seu divorci de Melanie Griffith, segueix passant temps als Estats Units per raons professionals.