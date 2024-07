Ricky Martin guarda silenci sobre una possible relació amb Nacho Palau

Martin està de gira per Espanya. Foto: Europa Press / Canva Pro

Ricky Martin està esprement al màxim el seu pas per Espanya, de la mà de la gira Ricky Martin Live 2024. En aquesta ocasió el cantant arribava a València on tenia programat un nou concert a La Marina i ho feia lluint el millor dels seus somriures davant dels molts fans que l'esperaven en arribar.

Mostrant el seu costat més proper i atent, el de Puerto Rico atenia els seus seguidors posant per a diverses fotografies i signant alguns autògrafs com a mostra d'agraïment al gran afecte que està rebent a Espanya on ja ha pujat a escenaris com el del Wizink Center de Madrid.

Sempre molt discret amb la seva vida sentimental, el cantant va demostrar que està totalment centrat en els seus projectes professionals al marge dels rumors constants que el relacionen amb el seu íntim amic i exmarit de Miguel Bosé, Nacho Palau. Igual que ha passat amb l'altre protagonista de la història, Ricky prefereix guardar silenci davant aquestes especulacions que es van disparar després del concert del cantant a la Corunya fins on es va desplaçar Nacho Palau recorrent més de 900 quilòmetres per gaudir de la música del seu íntim amic.

Sense cap dubte, aquest viatge de Palau va desfermar tots els rumors sobre una possible relació sentimental entre tots dos tenint en compte que tan sols uns dies després, el 19 de juliol, el cantant també tenia concert a València, ciutat on resideix habitualment l'exmarit de Miguel Bosé.

Les seves relacions anteriors

El famós cantant i actor porto-riqueny ha tingut una vida amorosa que ha captat l'atenció dels mitjans durant molts anys. Les seves relacions passades són

Rebecca de Alba: Ricky Martin va tenir una relació intermitent amb la conductora mexicana Rebecca d'Alba durant més d'una dècada. Encara que hi va haver rumors de matrimoni, mai no van arribar a casar-se. La seva relació va ser molt comentada als mitjans per la diferència d'edat i a la fama de tots dos.

Carlos González Abella: després de declarar-se públicament gai el 2010, Ricky Martin va tenir una relació amb l'economista porto-riqueny Carlos González Abella. Van estar junts des del 2011 fins al 2014. La seva relació va ser força pública i Martin va parlar obertament sobre ella en diverses entrevistes.

Jwan Yosef: el 2016, Ricky Martin va anunciar el seu compromís amb l'artista sirià-suec Jwan Yosef. La parella es va casar en secret el 2017 i tenen quatre fills junts: els bessons Matteo i Valentino, Lucía, i Renn. La seva relació ha estat molt visible a les xarxes socials, on tots dos comparteixen regularment moments de la seva vida familiar.