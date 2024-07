El Turronero confirma que entre Bertín Osborne i Gabriela Guillén "cordialitat sí que hi ha"

L'empresari, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

José Luis López, conegut popularment com El Turronero, ha comentat la relació actual entre Bertín Osborne i Gabriela Guillén, assegurant que, malgrat els recents esdeveniments, segueix havent-hi cordialitat entre ells. "Jo els que crec que cordialment, cordialitat sí que hi ha. No hi ha enuig, ni hi ha tibantors, ni hi ha res. Jo crec que estan bé", va explicar recentment en declaracions als micròfons d' Europa Press TV.

Sobre la prova de paternitat que va demanar el jutge, l'empresari creu que el cantant no la va arribar a fer. "No, només va fer el comunicat aquell que va fer. El comunicat que va fer, que sí, que ho va fer. I ja va declarar que el fill era seu (...) sembla que sí, que el va instar, però ja no sé la decisió que ell ha pres. No ho sé, perquè sé que ell ja s'havia autoproclamat com a pare del nen. polèmic episodi.

L'amic d'Osborne també ha comentat que el presentador es troba bé i més recuperat . "Bé, bé, bé. Vaig estar parlant amb ell fa poc i molt bé (...) ara està més recuperat. Molt tranquil, però bé. Descansant, què és el que necessita", ha afegit, destacant que l'artista andalús està en bon estat dànim.

Pel que fa a la suposada relació oberta entre María José Suárez i Álvaro Muñoz Escassi (un dels assumptes que està ocupant més espai a la premsa rosa aquest estiu del 2024), José Luis va preferir mantenir-se'n al marge. "Doncs la veritat és que no sé res, perquè al final un té amics, però sent, a la seva vida privada la veritat és que jo no em fico, cadascun per si mateix ja sap el que ha de fer (...) jo la veritat és que no em fico mai en la intimitat dels meus amics. el seu respecte per la privadesa de les seves amistats.