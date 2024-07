María José Suárez 'passa' d'Escassi: "Estic feliç que ja no se'm relacioni amb ell"

Foto: Europa Press / Canva Pro

Després de la polèmica en què es va veure embolicada després del testimoni de Valeri, María José Suárez ha passat pàgina i no vol saber res d'Álvaro Muñoz Escassi ... Tant és així que dimarts 23 de juliol passat les càmeres d'Europa Press van aconseguir parlar amb ella després de conèixer quina seria la portada d'aquest dimecres 24 de la revista Semana i així aconseguir la reacció de l'andalusa.

Sorpresa en saber que ella també surt a la mateixa portada d'una de les principals revistes del cor d'Espanya que el genet i Hiba Abouk, va deixar anar un "Ah, també?", doncs que la model defensava que encara no ha vist la imatge perquè ha estat molt entretinguda amb el cercle d'amistats i no havia tingut temps per estar al cas d'aquesta qüestió. "Doncs mira, la veritat és que he estat llegint, he estat parlant amb amigues i no ho he vist, no ho he vist", ha afegit.

En preguntar-li sobre la suposada relació entre tots dos, María José es plantava completament davant dels micròfons i evitava fer qualsevol mena de comentari. "Jo no veig res a parlar d'aquest tema", assegurava, contundent, demostrant que és un tema del qual no vol continuar parlant de manera pública.

Això sí, no podia evitar que li sortís una sonora riallada quan se li va plantejar si és de les que creu que el genet té certa dependència amb les dones i no sabria estar sol, ja que si la seva relació amb l'actriu es confirmés, no hauria estat solter ni un mes.

A més, la model deixava clar que “estic feliç que ja no se'm relacioni amb aquesta persona” i és que després de la gran decepció que ha patit, està aconseguint aixecar el vol i oblidar-lo, passar pàgina definitivament i mirar cap endavant. "Estic contenta", va assegurar la polifacètica andalusa.

Finalment, la model deixava clar davant de les preguntes de la premsa que ha passat pàgina... i no vol tenir més relacions sentimentals de moment. "Ai, deixeu-me a la meva tranquil·la, que estic feliç sola", deia amb un gest mitjà d'enuig i mig d'alleujament a la cara.