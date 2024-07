Bárbara Rey porta Ángel Cristo Jr als tribunals: "No vull que vagi a la presó"

Rey assegura que encara vol el seu fill. Foto: Europa Press / Canva Pro

Després de molts mesos suportant declaracions duríssimes sobre ella i Sofia Cristo, Bárbara Rey ha interposat ja la demanda contra el seu fill, Ángel Cristo Jr. Una etapa en què hem vist la vedette patir per tot el que se'n deia i de la seva filla que sembla arribar al final.

Les càmeres d'Europa Press han pogut parlar amb ella i ha confirmat que ja ha interposat la demanda. "Per descomptat", ha assegurat que "no només he demanat al meu fill, lògicament, que li ho vaig dir, he demanat a tots els mitjans que li han donat pista perquè ell pogués dir tot el que ha dit de mi".

I no només això, “també als col·laboradors que han dit barbaritats de mi, no tinc més a dir”. D'aquesta manera, Bárbara es mostra esperançada que el patiment de la família acabi aviat.

A més, ha assegurat que, tal com s'ha dit, ha anat civilment perquè no vol veure'l a la presó perquè encara el vol. "Home, no vull que vagi a la presó a la vida i li vull un munt, però hi ha coses que no hi ha més remei que fer-les".

Pel que fa a si prendrà la decisió de desheretar-lo si la sentència és favorable, Bárbara no s'ha volgut pronunciar i fins i tot va acusar la premsa d'"anar massa lluny".