Tamara Falcó i Iñigo Onieva juguen al gat i a la rata amb la premsa a Barcelona

El matrimoni va ser sorprès a l'aeroport.

Fa unes setmanes Tamara Falcó i Íñigo Onieva celebraven el seu primer aniversari de noces. Una data assenyalada al calendari que quedarà en el record no només per a ells dos, sinó per a la premsa social d'aquest país, ja que es va paralitzar tot per viure el gran moment que vivia la Marquesa de Griñón.

Per aquest motiu, la parella va aprofitar aquesta data per fer una escapada romàntica a París i recentment han viatjat fins a Barcelona. Un viatge express del que per ara desconeixem el motiu... però en què van tornar a fer de les seves, jugant al gat i al ratolí, per despistar la premsa, encara que no van poder evitar ser fotografiats en algun moment.

Tamara i Íñigo es deixaven veure abandonant la capital de Catalunya després de passar unes hores allà i ho feien presumint de complicitat i agafats de la mà per les instal·lacions de l'aeroport del Prat.

Guardant un rigorós i impertorbable silenci sobre com ha estat la celebració del seu primer aniversari de casaments, la parella va lluir el millor dels seus somriures com a mostra del bon moment que estan vivint ... i és que tot i que ningú apostava pel seu matrimoni , tant ella com ell segueixen esprement al màxim la il·lusió dels primers anys de matrimoni.

Hores més tard, la filla d'Isabel Preysler aterrava a l'aeroport de Madrid-Barajas per la zona prèmium , separant-se per un moment del seu marit que ho feia amb la resta de passatgers. Tot i haver gaudit d'un aniversari de casaments més romàntics, la parella preferia arribar a la capital per separat.

Una estratègia que ja hem viscut més d'una vegada. Íñigo abandonava les instal·lacions de l'aeroport de la capital d'Espanya per la zona habitual de passatgers i ho feia mentre parlava amb la dona per telèfon, que li explicava on trobar-se.

Tot i la felicitat de què han gaudit en el viatge a París, en què han celebrat el primer aniversari de casaments, la parella preferia arribar a Madrid per separat per després trobar-se a l'interior d'un vehicle amb els vidres tintats.