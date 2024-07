Bomba! Hiba Abouk desmenteix Escassi i diu que "no hi ha res" entre ells

Abouk ha trencat el silenci. Foto: Europa Press / Canva Pro

Álvaro Muñoz Escassi assegurava, el migdia d'aquest divendres 26 de juliol en declaracions al programa Vamos a ver que és normal que a María José Suárez li faci mal veure'l amb una altra persona, però deixava clar que al final es tracta d'una separació i que tots dos estan intentant fer les coses tan bé com sigui possible. Unes declaracions ambigües que venien a confirmar, d'alguna manera, la seva relació amb Hiba Abouk ... però l'actriu ha trencat el silenci poques hores després.

De fet, aquest mateix divendres 26 ha parlat de forma breu... i ha assegurat que no hi ha res amb el genet Després que aquest confirmés el seu idil·li, Abouk atenia els mitjans de comunicació visiblement molesta pel seguiment que està tenint aquesta setmana i assegurava que "no hi ha res més, no hi ha res".

L'actriu madrilenya, coneguda per sèries com El príncipe o Con el culo al aire, aprofitava la seva breu intervenció per demanar als paparazzi que la deixin de seguir perquè "no hi ha res a confirmar ni desmentir, sento que estigueu amb la calor i al carrer seguint-me, entenc la vostra feina, però enteneu-me a mi també, no hi ha res més, no hi ha res, deixeu-me de seguir, gaudiu de l'estiu i deixeu-me preneu alguna cosa".

Fins ara, la relació més llarga i sonada d'Abouk ha estat amb el futbolista marroquí Achraf Hakimi, conegut per jugar al París Saint-Germain (PSG) i a la selecció nacional del Marroc. Van estar casats i tenen dos fills junts. La seva relació va ser molt seguida pels mitjans a causa de la fama de tots dos a les seves respectives professions.

Després de cinc anys de relació amb l'esportista i un casament en secret l'estiu del 2020, l'actriu va anunciar el 27 de març del 2023 mitjançant un comunicat a les seves xarxes socials que es divorciaven. I és que el jugador estava acusat d'una violació a casa seva a París.