Nacho Cano no es mossega la llengua després de ser investigat per presumpta contractació il·legal

Foto: EuropaPress

El productor musical Nacho Cano ha assegurat que la investigació a què s'enfronta per suposada contractació il·legal per al seu musical 'Malinche' a Madrid es deu a un "muntatge de la banda de Sánchez, Maduro i Zapatero" afirmant que "ells sí que mouen diners públics" i que són els que cal investigar.

"Tot això és un muntatge de la banda de Sánchez o de la banda de Maduro o de la banda de Maduro i de Sánchez i de Zapatero per posar cortines de fum dels seus rotllos i les seves històries, que tenen diners de Veneçuela, que tenen diners públic. Ells sí que mouen diners públics ”, ha afirmat en un vídeo remès a Europa Press , després de conèixer-se aquest dimarts que el Jutjat d'Instrucció número 19 de Madrid ha obert diligències prèvies contra ell.

Nacho Cano recalca que no té res a amagar i reitera que aquesta investigació és perquè és amic de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso . "Jo sóc amic d'Ayuso, la recolzo i penso com ella i com una grandíssima quantitat d'espanyols que pensem que el senyor Sánchez ens pren els cabells i que és de la banda de Maduro", assevera.

En aquest sentit, lamenta que avui ell sigui notícia i no els veneçolans, a qui lloa perquè "per primera vegada massivament volen que aquests pocavergonyes se'n vagin fora". "És el que hauríem de fer aquí a Espanya, el que passa és que alguns els tenen acollonits", comenta abans de remarcar que ell no ho està. El productor musical explica que la interlocutòria emesa pel Jutjat d'Instrucció no té cap contingut "especial" i apunta que encara no sap de què se l'acusa, però recorda que ha coincidit en el temps amb Sánchez, que ha comparegut aquest dimarts com a testimoni pel cas de la seva dona Begoña Gómez.

"Són moltes casualitats. No tinc res a amagar, jo sí que quan em truqui el jutge aniré ia les preguntes respondré", ha subratllat. "Nosaltres tenim un espectacle que es diu 'Malinche', que estrenarem a Mèxic, tot amb diners privats es fan unes beques a Mèxic per als integrants de l'elenc que hi estrenarà. Vénen al desembre, a les dues setmanes una de les noies, perquè era molt conflictiva amb la convivència, s'ha de tornar, no es vol tornar, es queda aquí i emet una denúncia. Posteriorment sabem que aquesta denúncia l'emet per demanar un asil a Espanya perquè té un xicot colombià a Mèxic i que ella ha patit violència de gènere", ha explicat.

Després d'això, Cano afegeix que els estudiants passen diversos mesos a Espanya i relata que la policia de "manera totalment absurda" va per ells i els té onze hores a la comissaria interrogant-los. "Nosaltres ho tenim tot molt clar i tant de bo que investiguin el que passa, perquè aquí no hi ha res clar", argumenta abans d'ironitzar que "els immigrants són interessants perquè són un vot". "Tot això, insisteixo, es fa amb diners privats. Els nois estan encantats, es tornaran a final d'agost, de manera que el seu periple haurà acabat. Ells tenen un nombre de pràctiques a la setmana, no més gran en minutatge a dos o tres hores a la setmana a l'escenari", ha recalcat.

Finalment, Nacho Cano emfatitza que cada vegada que li "donin" sortirà a defensar-se i afegeix que vol patrocinadors i públic "valent". "Jo cada vegada que em donin, sortiré, perquè no tinc res a amagar, perquè porto ja set presidents, i jo segueixo, i aquest passarà, i jo seguiré. Que sàpiguen que cada vegada que em donin amb cinc, jo donaré amb 55", ha sentenciat.