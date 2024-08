El sexe i el nom del nadó d'Alejandra Rubio i Carlo Costanzia

Rubio, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

Enmig de rumors i crítiques constants des que es va conèixer la notícia de l'embaràs, Alejan dra Rubio i Carlo Costanzia han intentat gaudir al màxim d'aquesta etapa que estan vivint i que els ha canviat la vida. En un estiu que està sent especialment complicat per a Las Campos per ser el primer sense Maria Teresa Campos , una nova notícia arriba a la família que els ha omplert d'alegria.

En una família plena de dones, hem conegut que el sexe del nadó que espera Alejandra Rubio i Carlo Costanzia és... un nen!.

Tot i que les dades més íntimes de l'embaràs de la filla de Terelu Campos s'han endut en la més estricta intimitat, finalment s'han fet públiques algunes de les dades del nen que ve en camí revelant també el que podria ser el seu nom.

Segons han revelat al programa de TardeAr , el besnét de la difunta Maria Teresa Campos podria seguir amb la tradició familiar i portar el nom del seu pare i del seu avi patern, Carlo.

Tot i que fa tan sols uns dies la futura mare revelava en una entrevista que està decidida a fer un gir a la seva vida aparcant les seves aparicions televisives als programes del cor i intentant mantenir la identitat del seu nadó en la més estricta intimitat, ja en coneixem dos de nous detalls del petit que la família al complet espera amb els braços oberts malgrat el xoc inicial que va suposar la notícia de l'embaràs.