Confirmat! La nova parella que ningú esperava després del final de Supervivientes

Suso i Marieta - Instagram

Marieta i Suso Álvarez han confirmat a Instagram que han iniciat una relació. L'exparticipant de Supervivientes va assegurar que ja es consideren "una família" després de posar de manera romàntica amb el seu gos Lobo en una sèrie de fotos on fins i tot es fan un petó: "Era un secret de domini públic… Al final el meu bec i pala va funcionar. Us presento a la meva família.

Després de sortir d'Hondures, la influencer va anar a 'Así es la vida', on treballa el col·laborador de televisió, per comentar que no tindria res amb el seu company de l'illa Rubén Torres. "Suso em sembla molt maco", va assenyalar ella, mentre ell va respondre: “Marieta ha fet un tros de concurs, va entrar més tard, ho va tenir més difícil i tot i així va estar a l'alçada dels millors”. Des d'aleshores, la relació ha anat enfortint-se al plató de 'Els veïns de la casa del costat'.

Hores abans d'anunciar el seu romanç a les xarxes socials, la parella va ser enxampada per l'equip d'Europa Press anant junts a sopar, demostrant que ja són inseparables. "Ens soparem, oncle, que no hem sopat", va fer broma ell. "Jo tinc ganes de carn, no sé, pollastre, el que em donin, ¿oi? Però no hem sopat res, oncle". Des del cotxe, Marieta va comentar: "Jo sóc vegetariana".

La notícia de la seva relació ha causat un gran enrenou a les xarxes socials i entre els seus seguidors, que han celebrat la unió de la parella. La confirmació del seu idil·li posa fi a setmanes d'especulacions i deixa clar que tots dos estan a punt per compartir la seva vida junts.