Zac Efron traquilitza els seus fans després del seu accident a Eivissa: "Estic sa i feliç"

Efron tornarà al seu país. Foto: Instagram (@zacefron)

L'actor Zac Efron va ser hospitalitzat després de patir un accident en una piscina a Eivissa el passat divendres 2 d'agost . Després d'una breu estada al centre mèdic, l'actor ha agraït als fans tot el suport i ha assegurat trobar-se "sa i feliç".

L'intèrpret, popular per protagonitzar High School Musical , ha compartit a través de les seves xarxes socials una fotografia en què apareix aixecant pesos recolzat en una pilota suïssa. "Feliç i sa. Gràcies pels bons desitjos", escrivia Efron acompanyant la imatge.

L'actor de pel·lícules com El gran showman o El clan de ferro va ser trobat mig ofegat a la piscina de la vila on s'allotjava divendres passat. Va ser necessari realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) per estabilitzar-lo, i, durant el procés, va patir la fractura de diverses costelles . L'intèrpret va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Can Misses, on va estar dissabte 3 d'agost rebent atenció mèdica. Després d'abandonar les instal·lacions de l'hospital balear el diumenge 4, Efron continuarà la recuperació als Estats Units.

La setmana passada, durant la seva estada a l'illa balear, es va poder veure l'actor en un escenari al costat del DJ Martin Garrix a l'hotel Ushuaïa Eivissa. A més, abans del seu pas per Espanya, Efron va assistir a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics a París, mostrant el seu suport a Simone Biles , que amb 27 anys és la gimnasta nord-americana de més edat a guanyar l'or.